Cостоялась презентация портала www.shusha.today, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева



В Бакинском Книжном Центре состоялась презентация портала www.shusha.today, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Портал создан на английском языке с целью информирования мировой общественности об исторических событиях, происходивших и происходящих сейчас в Шуше.

В разделе «Наша Шуша» представлена история города со дня его основания до оккупации, рассказывается об оккупации Шуши армянами, 44-дневной войне, освобождении Шуши от оккупации, опубликовано обращение президента и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева к народу по случаю этого события.

