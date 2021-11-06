Байрамов и Олсон обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период



Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа, региональным конфликтам и вопросам Южной Европы Эрику Олсон.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи Байрамов отметил, что визит Олсон в Азербайджан в рамках регионального турне имеет важное значение с точки зрения обсуждения перспектив развития азербайджано-американских отношений, а также ознакомления с текущей ситуацией в регионе.

Было подчеркнуто, что между двумя странами существуют успешные партнерские отношения.

В свою очередь Олсон заявила, что в рамках ее визита состоялась очень плодотворная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Она также высоко оценила поддержку Азербайджана в обеспечении безопасности в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе в постконфликтный период. Дж.Байрамов проинформировал Олсон о шагах, предпринятых азербайджанской стороной по выполнению трехсторонних заявлений.

Помимо этого стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.