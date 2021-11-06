В рамках Глобального Бакинского форума обсудили будущее ЕС



В рамках Глобального Бакинского форума на тему «Мир после COVID-19», проходящего под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, состоялась панель на тему «Будущее Евросоюза на глобальной арене».

Модератором панели выступила бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, передает АПА.

Она отметила, что Европейский союз — это единый рынок, а не военный союз.

Бывший президент Хорватии (2015-2020) Колинда Грабар-Китарович отметила, что государства-члены ЕС не смогли адекватно отреагировать на конфликт в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах: «Процесс европеизации еще не завершен. Глобальные тенденции меняются, и, к сожалению, Европейский Союз не является создателем новых реалий. Соседние народы, страны Европейского Союза отмечают отсутствие солидарности в Союзе. Европейский Союз должен быть не только мягкой силой, он также должен развивать свою обороноспособность, распространять свои ценности. Мы хотели бы видеть единую Европу».

Бывший премьер-министр Италии (2014-2016) Маттео Ренци заявил, что Евросоюз должен держать в центре внимания программу Восточного партнерства.

Панель продолжилась обсуждениями.