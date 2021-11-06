Байрамов поговорил с заразившимся ковидом главой МИД Ирана Абдуллахияном



Главы МИД Азербайджана и Ирана, Джейхун Байрамов и Хусейн Амир Абдуллахиян в ходе телефонного разговора подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимного сотрудничества.

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил Дж.Байрамов.

«Провел телефонный разговор с моим уважаемым коллегой из Ирана. Пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления от COVID-19. Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему развитию взаимного сотрудничества и вкладу в мир и процветание в регионе», — говорится в публикации главы МИД Азербайджана.