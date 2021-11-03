Лагард не верит в рост базовой процентной ставки ЕЦБ

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает «очень маловероятным», что ситуация в экономике еврозоны позволит ЕЦБ поднять базовую процентную ставку в следующем году.

«В наших прогнозах для будущего направления ставок (forward guidance) четко озвучены три условия, которые должны быть выполнены прежде, чем ставки будут подняты», — заявила Лагард в ходе выступления в Лиссабоне в среду.

«Несмотря на то, что сейчас мы видим усиление инфляции в еврозоне, инфляционный прогноз на среднесрочную перспективу остается сдержанным, и, таким образом, очень маловероятно, что все три условия будут выполнены в следующем году», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).