Парвиз Шахбазов: Азербайджан поддержит план ОПЕК+



Азербайджан поддержит план производителей ОПЕК+ (ОПЕК и инициатива сокращения добычи нефти, охватывающая страны, не входящие в эту организацию) по увеличению в следующем месяце среднесуточной добычи нефти на 400 тысяч баррелей.

Об этом заявил «Bloomberg» министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Мы считаем это самым оптимальным решением для поддержания стабильности», — отметил П.Шахбазов, передает АПА.

Он сказал, что такое повышение поможет пресечь волатильность на рынке.

П.Шахбазов добавил, что последние высокие цены на природный газ в Европе повысили спрос на нефтепродукты, но в каждом квартале суточный рост не превышал 300-400 тысяч баррелей: «Мы не наблюдаем резкого повышения спроса, так как производители электроэнергии не всегда стремятся заменить природный газ нефтепродуктами. Они используют также ядерную энергию и уголь».