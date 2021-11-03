Азербайджан и ОАЭ создадут Совет по бизнесу

«Мы с моим коллегой Абдуллой бин Тоуг Аль Марри подписали протокол по итогам заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов».

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте Twitter.

Джаббаров отметил, что в соответствии с документом будут реализованы соответствующие меры для интенсификации связей между нашими странами в различных сферах экономики, будут созданы Совет по бизнесу и рабочие группы с целью расширения деловых отношений, сотрудничества между МСП и поощрения взаимных инвестиций.