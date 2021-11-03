Глава налоговой службы назвал цены на сигареты после повышения акцизов



«Когда-то акцизная ставка у нас была на очень низком уровне. Был план последовательного повышения».

Об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли во время обсуждения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Начальник службы отметил, что было время, когда уровень теневой экономики на рынке сигарет был достаточно высок:

«На сегодняшний день последний показатель составляет примерно 2-3%. Все страны имеют этот показатель. Внезапное повышение акциза в предыдущий период было бы неправильным шагом. Предприниматели, занятые в этой сфере, понимают, что процесс будет продолжительным. Сегодня средняя цена за пачку сигарет составляет 2,40 маната. Повышение акцизов повлияет на среднюю цену сигарет. Теперь средняя цена одной пачки сигарет составит 2,60 маната. Доходы от этой сферы направляются на государственное здравоохранение. Вопрос регулируется таким образом».