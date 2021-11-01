27 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1174 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 27 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 532570 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 495353 человека благополучно прошли лечение, 7101 пациент скончался.

В активной фазе заболевания числится 30116 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5202697 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7161 — за минувшие сутки.