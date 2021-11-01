Баку примет заседание Международной ассоциации прокуроров, заявил в ходе пресс-конференции генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, заседание пройдет в 2024 году с участием генпрокуроров многих стран.

Он также отметил, что Генпрокуратура Азербайджана сотрудничает с Международной ассоциацией прокуроров. Представители Азербайджана входят в состав руководящих органов ассоциации.

«Глава Международной ассоциации прокуроров посетил Азербайджан в нынешнем году. В рамках визита были обсуждены некоторые вопросы и решено, что в 2024 году заседание Международной ассоциации прокуроров состоится в Баку», — цитирует Алиева Trend.