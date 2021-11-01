Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки в Имишли

Генеральный прокурор Кямран Алиев прокомментировал рождение ребенка у 11-летней девочки в Имишлинском районе.

Генпрокурор сказал, что подозреваемый по данному делу задержан, передает АПА.

«После того, как прокуратуре стало известно об инциденте, было возбуждено уголовное дело. В течение короткого времени была установлена личность подозреваемого и он был задержан. Вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности, предъявлении ему конкретного обвинения будет решаться на основе имеющихся доказательств. Это очень серьезный вопрос, и он находится под нашим контролем», — отметил генпрокурор.