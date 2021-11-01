Эмин Амруллаев провел встречу с турецким коллегой

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с визитом в Турции.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

«1 ноября в рамках визита в братскую страну вместе с делегацией министерства мы провели встречу с министром национального образования Турции Махмутом Озером. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние сотрудничества между двумя странами в области общего образования и профессионального образования, а также дальнейшие перспективы отношений.

Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, вытекающим из реализации «Протокола о сотрудничестве в области профессионального образования между правительством Азербайджана и правительством Турции», — отметил Э.Амруллаев.