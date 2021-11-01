Минздрав заверяет, что лекарства не подорожают из-за роста пошлин

Изменение размеров госпошлин не повлияет на стоимость лекарств.

Об этом сказал заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов в ходе обсуждений изменений в закон «О государственной пошлине» на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, передает Trend.

По его словам, проблемы, возникающие порой в связи с вопросом стоимости лекарств, не связаны с пошлинами. Замминистра добавил, что это больше связано с вопросами ценообразования: «Размер пошлины в этом процессе — довольно мизерная сумма. Считаю, что изменение размеров госпошлин не отразится на ценах на лекарства».