В Баку ожидается 18 градусов тепла

Обнародована погода на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. В некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем 16-18°, в Баку ночью 11-13°, днем 16-18°. Атмосферное давление снизится до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых горных районах днем ожидаются дожди. В отдельных местах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 0-5° тепла.