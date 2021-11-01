Вступать в брак и разводиться в Азербайджане станет дороже

Повышаются госпошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон «О государственной пошлине», которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Согласно изменениям, государственная пошлина за регистрацию брака повышается с 5 до 10 манатов.

Одновременно повышается и пошлина за регистрацию расторжения брака. Так, государственная пошлина за регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, повышается с 15 до 20 манатов, на основании решения суда — с 15 до 20 манатов.