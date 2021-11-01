В Азербайджане увеличен размер пошлин

Увеличен размер пошлин за выдачу и замену водительских прав.

Это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон «О государственной пошлине», которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, переадает АПА.

Согласно изменениям, с 20 до 40 манатов повышаются пошлины за водительские права на управление автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами.

Снижается размер госпошлины за регистрацию старых автомобилей.

Государственная пошлина в связи с случаями дарения легковых автомобилей близким родственникам, а также в других случаях, будет увеличен с 10 до 20 манатов, за автотранспортные средства, тракторы, самоходные машины, предназначенные для использования в строительстве, лесном и сельском хозяйстве, других технологический, для спортивных и других механических транспортных средств, прицепов, полуприцепов размер — с 5 до 10 манатов.

К суммам госпошлины будут применяться следующие коэффициенты в зависимости от даты выпуска легковых автомобилей:

— для легковых автомобилей со сроком выпуска до 4 лет — 1,0;

— для легковых автомобилей со сроком выпуска от 4 до 10 лет — 0,8;

— для легковых автомобилей со сроком выпуска более 10 лет — 0,3.

Другими словами, размер госпошлины будет снижаться для автомобилей, срок производства которых превышает 4 года.

Изменились пошлины за выдачу государственных регистрационных знаков.

Согласно изменениям, пошлины за комбинацию цифр или букв, отраженных в государственном регистрационном знаке, выданном для автотранспортных средств, увеличиваются следующим образом:

для 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009

— различные серии — от 1500 до 2000 манат;

— та же серия — от 2500 до 3000 манатов;

для 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

— различные серии — от 1000 до 1500 манат;

— та же серия: от 1500 до 2000 манатов;

для 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

— различные серии: от 500 до 1000 манат;

— та же серия: от 1000 до 1500 манатов.

За выдачу других государственных регистрационных знаков для автотранспортных средств, за исключением вышеуказанной комбинации цифр или букв, а также за повторную выдачу государственного регистрационного знака, включая вышеуказанную комбинацию цифр или букв, будет установлена пошлина в размере 30 манатов.

Раньше эта цифра составляла 22 маната.

Изменилась государственная пошлина, взимаемая за регистрацию изменения фамилии, имени и отчества.

Согласно изменениям, государственная пошлина повышена с 10 до 15 манатов.

Сокращается срок возврата неправильно удержанной или излишне уплаченной госпошлины.

Согласно законопроекту, неправильно удержанная или излишне уплаченная государственная пошлина будет возвращена в течение 20 дней по заявлению плательщика госпошлины. Раньше этот срок составлял 45 дней.