Названы популярные в этом году имена для новорожденных в Азербайджане

Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в этом году в Азербайджане.

За девять месяцев текущего года самым популярным именем среди мальчиков стало имя Али, передает «Репорт».

В течение года этим именем названы 1299 детей.

1243 мальчика были названы именем Юсиф, 1239 — Гусейн, 1189 — Угур, 886 — Мухаммед, 790 — Омар, 692 — Мурад, 591 — Рауль, 553 — Тунар и 552 — Айхан.

Популярное среди новорожденных девочек имя Захра в этом году сохранило первенство. В течение этого года этим именем названы 1312 девочек.

1041 девочку назвали Зейнаб, 985 — Марьям, 951 — Айлин, 931 — Фатима, 887 — Мяляк, 777 — Нилай, 767 — Нурай, 666 — Инджи и 598 — Медина.