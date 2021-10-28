Насколько сильно «Байрактары» изменят расклад сил на Донбассе?

Шок и растерянность — именно так точнее всего можно охарактеризовать реакцию российского «болтающего класса» на первое боевое примере турецких «Байрактаров» теперь уже и на Донбассе. Напомним: 26 октября сепаратисты (точнее, «ихтамнеты», но это большой секрет) подвергли обстрелу из гаубиц Д-30 украинские позиции в районе села Гранитное. В ответ Украина подняла в воздух «Байрактар» и уничтожила одну из гаубиц. Сработали аккуратно, так, чтобы уничтожить орудие, но не орудийный расчет. И, как уверены многие эксперты, со стороны Киева это была скорее демонстрация решимости.

А вот для России такой поворот оказался, похоже, полной неожиданностью. Для сепаратистов — тем более. В так называемой «Луганской народной республике» сначала попытались все отрицать и уверяли, будто бы не располагают данными об ударе с «Байрактаров». На эту удочку умудрился попасться даже Сергей Лавров, который заявил, что российская сторона «проверяет информацию» о применении «Байрактаров», да еще и попытался пустить шпильку властям Украины: дескать, «из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел». Притом что, напомним, безудержным фейкометством на украинском (впрочем, не только украинском) направлении занималась как раз российская сторона.

Затем стало понятно: беспилотник действительно применили. Тем более что в сети появилось и видео с камеры — очень напоминающее те, что все 44 дня Отечественной войны распространяло минобороны Азербайджана. Луганские сепаратисты тут же заявили: Украина, дескать, нарушила Минские соглашения (по мнению луганских сепаратистов, то ли обстрел из гаубиц украинских позиций нарушением не является, то ли им нарушать режим прекращения огня можно, а вот украинской стороне на это отвечать уже не полагается). А Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, выдавил сквозь зубы: «У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения».

Только вот главные «плохие новости» для Москвы — за кадром.

Прежде всего, «Байрактары» — это грозное и эффективное оружие. А еще — верный маркер, что теперь на Донбассе придется иметь дело уже не с добровольческими батальонами, как это было в 2014 году. РосСМИ могут, конечно, выводить в информационное пространство, к примеру, военного эксперта Константина Сивкова, который уверяет, что у сепаратистов «есть и «Шилки» (зенитные самоходные установки), с помощью которых они могут уничтожать «Байрактары», и ПЗРК. Ну и, наконец, обычная зенитная артиллерия. Системы РЭБ у них тоже есть. Это станция «Тритон», которая способна подавить работу каналов управления «Байрактара» и тем самым его уничтожить», и что «Байрактар» — это достаточно простая цель для поражения . Даже зенитные огневые средства времен Великой Отечественной войны в виде зенитных автоматических пушек 37-мм и 85-мм успешно с ними справятся», — это звучит весьма духоподъёмно. Только вот это тот самый Сивков, который пытался назвать исход 44-дневной войны в Карабахе «боевой ничьей» и продолжал превозносить «боевой дух армянской армии», а его коллега Владислав Шурыгин добавляет: «Нужно, чтобы армии самопровозглашенных республик превратились в то, во что превратилась спустя месяц боев армия Нагорного Карабаха — в грозное оружие», — и уверяет, будто бы в Нагорном Карабахе торжество «Байрактаров» закончилось, когда военные стали «выстраивать нормальную систему ПВО», после чего эти беспилотники начали сбивать, и их эффективность упала, это даже не смешно. Потому как через месяц боев от организованный системы ПВО армянских оккупантов в Карабахе ничего не осталось, а «Байрактары» уверенно разносили в щепки и «Осы», и «Панцири», и даже С-300, а ведущие военные академии мира изучают сегодня азербайджанскую тактику, прежде всего активное применение БПЛА. Так что если военные эксперты говорят очень приятные ушам сепаратистов вещи, это, как бы повежливее выразиться, еще не повод им верить. Война не прощает ни самонадеянности, ни недооценки противника.

А в том, что такая недооценка имела место, сомнений уже нет. Потому как главные плохие новости для Москвы лежат не в сугубо военной, а именно в политической плоскости. Где события развиваются не по сценарию, и это еще мягко сказано.

В самом деле, в Москве были уверены, что Турция не рискнёт предпринимать на политической арене «антимосковских» шагов. В российском экспертном сообществе смаковали сложности во взаимоотношениях Анкары с США и Францией, радостно потирали руки, когда в очередной раз возикали проблемы с Евросоюзом, и открыто прогнозировали, что уже завтра Анкара выйдет из НАТО, а послезавтра вступит в ОДКБ. Нет, на Арбате, на Смоленской площади и в Кремле знали, конечно, о поставках турецкого оружия Украине. Но, как и совсем недавно, когда свои новые образцы оружия демонстрировал на парадах Азербайджан, уверяли всех и вся, и себя заодно: это оружие приобретается исключительно для пиара, а вот реально из него пострелять «большие дяди не позволят». И просчитались — сначала в Карабахе, а теперь и в Украине. Оружие воюющие страны закупают не для парадов и пиара — его закупают для реальной войны. И продают тоже, прекрасно понимая, против кого оно будет использовано. А в Анкаре действовали, конечно, по классической тактике «держи друзей близко, а врагов еще ближе», но не заблуждались, для чего и против кого России было так важно сохранить под своим контролем Крым — лучшую опорную точку для удара с моря по Стамбулу. И прекрасно осознавали, с какой стороны линии фронта на Донбассе турецкие интересы.

Так что демонстрационный удар турецкого «Байрактара» по донбасским «ихтамнетам» ( «шахтеры» и «трактористы» с гаубицей не справятся) разнёс в щепки не столько само орудие, сколько политические планы Москвы на Черноморском направлении. Где как раз сейчас НАТО активно наращивает свое военное присутствие.

Так что настоящие последствия удара беспилотника еще впереди. И Сивков с Шурыгиным о них точно не расскажут.

Нурани