После смерти Папы начинается традиционный период sede vacante («вакантный престол»), в течение которого Ватикан временно возглавляет кардинал-камерленго. В этот период деятельность Святого Престола ограничивается лишь текущими делами.

Согласно Апостольской конституции, в течение 15–20 дней после смерти понтифика созывается конклав — собрание кардиналов, на котором будет избран новый Папа Римский.

Право участвовать в конклаве имеют только кардиналы младше 80 лет. Примерно 120 кардиналов соберутся в Сикстинской капелле, где за закрытыми дверями будут проводить голосования до тех пор, пока один из кандидатов не наберёт не менее двух третей голосов. Капеллу откроют лишь после избрания нового понтифика.

По завершении каждого тура голосования бюллетени сжигаются в специальной печи. Цвет дыма над Сикстинской капеллой указывает на результат:

Чёрный дым (fumata nera) — Папа не избран;

Белый дым (fumata bianca) — Папа избран.