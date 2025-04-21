Пожар на складе на улице Низами в Насиминском районе Баку локализован. Принимаются меры по полной ликвидации пожара.
Об этом говорится в информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
11:36 На улице Низами в Баку вспыхнул пожар на складе.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Из-за пожара на складе ограничено движение с улицы Кевкаб Сафаралиевой в сторону Низами и Юсифа Сафарова, сообщает Центр управления транспортом МВД. Полиция обеспечивает безопасность на месте.