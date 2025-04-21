В минувшее воскресенье христианский мир отметил Пасху. Отметил как полагается: с традиционными угощениями, поздравлениями, проповедями религиозных деятелей. С пасхальным посланием выступил и Эчмиадзинский католикос Гарегин II, который рассуждал о том, что Армения и её народ сталкиваются с проблемами безопасности, ситуация усугубляется внутренними раздорами, вспомнил про «геноцид армян в Османской империи», а потом ещё назвал «геноцидом» «оккупацию Арцаха и насильственную депортацию его народа».

Для начала Гарегину II стоило бы взять пример хотя бы с Папы Римского, который в своей пасхальной проповеди призвал к миру между Азербайджаном и Арменией, а не пытаться разжигать ненависть в своей пастве. Но самое главное — неуважаемому католикосу стоило бы вспомнить одну из библейских заповедей: «Не обмани». Оккупантом в Карабахе с самого начала была Армения. И уж точно там не было никакой «насильственной депортации» армян. Этнические чистки азербайджанцев были, и сегодня на «Азербайджанском Нюрнбергском трибунале» выясняются их леденящие подробности. А вот армян никто насильственно не депортировал.

И самое обидное — как раз накануне Пасхи в Армении разразился громкий скандал, который грозит разрушить многие установки местной пропаганды. Депутат парламента Армении от пашиняновской фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян заявил в интервью, что в сентябре 2023 года в Карабахе (с армянской стороны) погибло всего 10 человек, а остальные сдались и сбежали, хотя, по его мнению, должны были воевать. А ещё он высказался в поддержку заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна, по словам которого «арцахцы» должны были сражаться, а не бежать в Армению.

Сказать, что это заявление Хачатура Сукиасяна взорвало ситуацию — ничего не сказать. Громче всех, как того и следовало ожидать, начали возмущаться представители антипашиняновской оппозиции, а по совместительству — политические союзники «карабахского клана», которые крепко обиделись за своих земляков. Возмутились действующие в Армении структуры свергнутой оккупационной хунты. По их мнению, «Сукиасян подверг очередному психологическому террору военнослужащих и добровольцев, героически сопротивлявшихся азербайджанской агрессии в сентябре 2023 года, родственников погибших, без вести пропавших и пленных». В общий обвинительный хор включились и ТГ-каналы, близкие к карабахскому клану. Сукиасян поспешил извиниться: его не так поняли, он оговорился, ошибся, и на самом деле речь идёт не о 10, а о 210 погибших. Но тем не менее заявил в беседе с журналистами, что во время 44-дневной войны большая часть карабахцев не воевала, часть намеренно всё саботировала, другая половина намеренно предоставляла данные — это всем известно, а остальное вы увидите из судебных процессов.

Велик соблазн списать весь ажиотаж на рост напряжённости между «ереванцами» и «карабахцами». Последних в Армении и так не жаловали, а когда весь «Самоопределившийся Арцах» в полном составе прибыл в Армению через КПП «Лачин», обстановка обострилась до предела. Но на самом деле всё серьёзнее. Сукиасян раскрыл именно то, что в Армении всеми силами пытались скрыть: имела место агрессия Армении против Азербайджана и оккупация азербайджанских земель со стороны Армении, а вовсе не «самоопределение армян Карабаха». И это ещё не всё. Слишком многое указывает на то, что в Карабахе планировали «партизанскую войну» и готовились к ней. Начать «партизанскую войну», напомним, открыто призывал Рубен Варданян.

После 44-дневной войны, но до антитеррористических рейдов сентября 2023 года, сами «руководители» оккупационной хунты признавались, что зона размещения российского миротворческого контингента перенасыщена оружием сверх всякой меры, и там участились криминальные инциденты с применением оружия. Более того, уже после полного освобождения Карабаха от армянской оккупации азербайджанские силовики обнаруживали склады, а вернее сказать — «схроны» с оружием не только на территории «военных частей», «полицейских баз» и прочих структур, созданных оккупационным режимом, но и в подвалах жилых домов, гражданских учреждениях и т. д. Такие «закладки», как уже отмечал Minval, как раз и создаются на случай партизанской войны. Но, увы и ах, будущие «герои-партизаны» предпочли бежать в Армению — к вящему разочарованию ереванских стратегов.

Но самое главное — в пылу спора с Сукиасяном пришлось раскрыть число погибших с армянской стороны в ходе антитеррористических рейдов сентября 2023 года. И признать, что, по официальным данным, погибли якобы 265 военнослужащих, 21 мирный житель, 14 граждан пропали без вести. Сюда, отметим, входят и погибшие в результате взрыва на бензохранилище в Ханкенди.

А вот это уже ставит армянскую пропаганду в весьма неловкое положение. Если Азербайджан разгромил 15-тысячную группировку ВС Армении менее чем за 24 часа, в ситуации, когда армянская сторона активно использовала тактику «живого щита», и при этом, даже по армянским данным, погиб 21 «гражданский» — во-первых, это означает, что азербайджанская армия вела «ювелирную войну», сведя сопутствующие разрушения и жертвы среди гражданского населения к минимуму. А во-вторых, 21 погибший ну никак не тянет на «этническую чистку». Все эти цифры были известны, в общем-то, ещё по горячим следам. Другое дело, что их предпочитали не оглашать публично. Но теперь Хачатур Сукиасян одним неосторожным высказыванием умудрился обнулить построенную на фейках армянскую пропаганду сразу по нескольким направлениям. А заодно и испортить обедню католикосу Гарегину II, который явно забыл заповедь: «Не обмани».