Католическую церковь ждёт исторический момент — предстоящий конклав, который, по мнению La Stampa, станет самым глобальным и наименее европоцентричным в современной истории. Впервые большинство кардиналов-выборщиков будут представлять не Европу, а так называемые «периферии» — Латинскую Америку, Азию и Африку. Это результат реформ Папы Франциска, который стремился расширить географию влияния Ватикана.

Среди основных претендентов на понтификат — фигуры, кардинально отличающиеся по опыту и взглядам.

Пьетро Паролин — государственный секретарь Ватикана, считается «кандидатом преемственности». Опытный дипломат, способный сохранить пастырскую линию Франциска;

Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи, глава Итальянской конференции епископов. Представитель «Церкви для бедных», близкий к движению Сан-Эджидио и идеям межрелигиозного диалога;

Пьербаттиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима, символ диалога Востока и Запада. Францисканец, хорошо разбирающийся в конфликтах на Ближнем Востоке;

Луис Антонио Тагле с Филиппин — префект Дикастерии по евангелизации. Его харизма и близость к видению Франциска делают его одним из фаворитов.

Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя — теолог, специалист по диалогу с исламом и вопросам миграции, отражающий вызовы Средиземноморья.

Среди возможных «сюрпризов» называются:

Жозе Толентино де Мендонса (Португалия) — богослов и поэт, префект Дикастерии по культуре;

Марио Грек (Мальта) — сторонник коллегиальности в Церкви;

Петер Эрдё (Венгрия) — теолог-консерватор;

Роберт Сара (Гвинея) — уважаем в традиционалистских кругах;

Андерс Арборелиус (Швеция) — символ христианства северной Европы;

Чарльз Бо (Мьянма) — активный защитник прав человека;

Малколм Ранджит (Шри-Ланка) — литургист, близкий к Папе Бенедикту XVI;

Фридолин Амбонго Бесунгу (ДР Конго) — социально активный архиепископ Киншасы;

Виллем Эйк (Нидерланды) — один из самых консервативных европейских кардиналов.

Кто управляет закулисьем

Особую роль сыграют так называемые grandi elettori — влиятельные кардиналы, способные консолидировать голоса.

Среди консерваторов:

Тимоти Долан (США);

Герхард Людвиг Мюллер (Германия);

Курт Кох (Швейцария);

Марк Уэлле (Канада).

Среди прогрессистов:

Жан-Клод Оллерих (Люксембург), докладчик Синода;

Майкл Черни (Канада), глава Дикастерии по целостному человеческому развитию;

Оба считаются близкими к линии Франциска.

Конклав пройдёт в Сикстинской капелле в условиях полной секретности. Право голоса имеют кардиналы младше 80 лет. Для избрания понтифика требуется две трети голосов. После каждого тура бюллетени сжигаются: чёрный дым — Папа не избран, белый — Habemus Papam!

Этот конклав может стать поворотным моментом: он определит не только нового главу Католической церкви, но и её стратегический курс — между традицией и обновлением, между Европой и голосом Глобального Юга. Как подчёркивает La Stampa, на этот раз решать будут не только Рим, но и Манила, Киншаса и Богота.