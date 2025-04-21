Католическую церковь ждёт исторический момент — предстоящий конклав, который, по мнению La Stampa, станет самым глобальным и наименее европоцентричным в современной истории. Впервые большинство кардиналов-выборщиков будут представлять не Европу, а так называемые «периферии» — Латинскую Америку, Азию и Африку. Это результат реформ Папы Франциска, который стремился расширить географию влияния Ватикана.
Среди основных претендентов на понтификат — фигуры, кардинально отличающиеся по опыту и взглядам.
Пьетро Паролин — государственный секретарь Ватикана, считается «кандидатом преемственности». Опытный дипломат, способный сохранить пастырскую линию Франциска;
Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи, глава Итальянской конференции епископов. Представитель «Церкви для бедных», близкий к движению Сан-Эджидио и идеям межрелигиозного диалога;
Пьербаттиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима, символ диалога Востока и Запада. Францисканец, хорошо разбирающийся в конфликтах на Ближнем Востоке;
Луис Антонио Тагле с Филиппин — префект Дикастерии по евангелизации. Его харизма и близость к видению Франциска делают его одним из фаворитов.
Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя — теолог, специалист по диалогу с исламом и вопросам миграции, отражающий вызовы Средиземноморья.
Среди возможных «сюрпризов» называются:
Жозе Толентино де Мендонса (Португалия) — богослов и поэт, префект Дикастерии по культуре;
Марио Грек (Мальта) — сторонник коллегиальности в Церкви;
Петер Эрдё (Венгрия) — теолог-консерватор;
Роберт Сара (Гвинея) — уважаем в традиционалистских кругах;
Андерс Арборелиус (Швеция) — символ христианства северной Европы;
Чарльз Бо (Мьянма) — активный защитник прав человека;
Малколм Ранджит (Шри-Ланка) — литургист, близкий к Папе Бенедикту XVI;
Фридолин Амбонго Бесунгу (ДР Конго) — социально активный архиепископ Киншасы;
Виллем Эйк (Нидерланды) — один из самых консервативных европейских кардиналов.
Кто управляет закулисьем
Особую роль сыграют так называемые grandi elettori — влиятельные кардиналы, способные консолидировать голоса.
Среди консерваторов:
Тимоти Долан (США);
Герхард Людвиг Мюллер (Германия);
Курт Кох (Швейцария);
Марк Уэлле (Канада).
Среди прогрессистов:
Жан-Клод Оллерих (Люксембург), докладчик Синода;
Майкл Черни (Канада), глава Дикастерии по целостному человеческому развитию;
Оба считаются близкими к линии Франциска.
Конклав пройдёт в Сикстинской капелле в условиях полной секретности. Право голоса имеют кардиналы младше 80 лет. Для избрания понтифика требуется две трети голосов. После каждого тура бюллетени сжигаются: чёрный дым — Папа не избран, белый — Habemus Papam!
Этот конклав может стать поворотным моментом: он определит не только нового главу Католической церкви, но и её стратегический курс — между традицией и обновлением, между Европой и голосом Глобального Юга. Как подчёркивает La Stampa, на этот раз решать будут не только Рим, но и Манила, Киншаса и Богота.