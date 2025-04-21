Со стороны Сирии есть предложение, чтобы Азербайджан принимал участие в развитии нефтегазового сектора этой страны, однако, должен сказать, что здесь стоит учитывать несколько аспектов.

Об этом в беседе с Minval сказал политолог, профессор, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов, комментируя сообщения о том, что правительство Сирии заинтересовано в том, чтобы Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR помогла разрабатывать нефтяные и газовые месторождения на северо-востоке страны.

«Во-первых, сами по себе нефтяные ресурсы Сирии невелики. Здесь, можно сказать, на кустарном уровне развито производство. Во-вторых, не думаю, что в данный момент центральное правительство контролирует эти месторождения — там всегда было неспокойно. Кроме того, не следует ожидать, что стабильность будет обеспечена со стороны нынешнего руководства — это тоже под вопросом. Не думаю, что Азербайджан будет спешить что-либо осуществлять в Сирии, потому что, даже если геополитическая ситуация станет благоприятной, с точки зрения экономических кондиций всё тоже остаётся под вопросом», — считает политолог.

Что касается гарантий безопасности, то, как указал эксперт, любая страна должна их обеспечивать: «Любая страна должна быть безопасной и стабильной с точки зрения её первостепенной задачи по обеспечению суверенитета. В этом смысле, конечно, если месторождения будут разрабатываться со стороны Азербайджана, то здесь может быть двойной аспект — по мере возможности максимального обеспечения безопасности теми силами, которыми располагает центральное правительство. Но, думаю, если Турция будет вводить свои базы, то данный контингент тоже примет участие в этом процессе».

Говоря о возможной эксплуатации сирийских нефтегазовых месторождений со стороны Турции, Ибрагимов отметил, что точной информации на этот счёт пока нет.

Говоря об угрозах в связи с тем, что северо-восточная часть Сирии, где запланировано осуществление деятельности азербайджанской нефтяной компании SOCAR, контролируется курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС), политолог сказал: «Да, такая угроза есть. Разработка месторождений сопряжена с рисками не только потому, что северо-восток Сирии контролируется какими-то определёнными силами. Сама Сирия всё ещё нестабильная, там существуют огромные риски, и в этом смысле не только курдская СДС является угрозой».

Отвечая на вопрос о том, будет ли Израиль координировать свои действия с Турцией, как это было с Россией, эксперт подчеркнул, что Тель-Авив сейчас старается вести переговоры касательно Сирии. «Не сказал бы, что Израиль взаимодействовал с Россией ранее, но, по крайней мере касательно Сирии, Анкара с Тель-Авивом ведут переговоры».

«У Ирана нет достаточно сил, чтобы как-то взаимодействовать. Конечно, они всё ещё будут стараться поддерживать алавитов. Думаю, что на территории имеется ещё достаточное количество складов с оружием, которые пока не обнаружены со стороны центрального правительства. Но их местонахождение известно бывшим военным из группы, поддерживающей бывшего президента Сирии», — сказал политолог, комментируя возможные действия Ирана и Израиля в условиях растущего турецкого влияния на Ближнем Востоке.

Что касается Израиля, то, по его словам, для него ситуация ясна. «Там желают, чтобы укрепление военных сил в Сирии не происходило, по максимуму уничтожают инфраструктуру на данный момент. Ну и конечно, относительно того, насколько далеко они могут зайти, будут договариваться с Турцией.

В целом, на данный момент, конечно же, всё-таки более успешная позиция и ситуация у Турции», — подытожил Ибрагимов.