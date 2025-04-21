Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила очистки территорий городов и иных населенных пунктов в соответствии с правилами санитарии, гигиены и экологическими нормативами, порядок временного хранения, регулярного вывоза и обезвреживания бытовых отходов», утвержденные постановлением от 21 апреля 2005 года.

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, изменились требования к территориям, отводимым под полигоны. Отныне будет запрещено выделение и организация площадок для размещения отходов на берегах рек, озер, открытых водоемов, вблизи сельскохозяйственных угодий, городов и других населенных пунктов и памятников природы (с учетом зон санитарной и экологической охраны), в зеленых зонах и лесах, а также в туристических и рекреационных зонах.