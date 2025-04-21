Известный музыкант и основатель Agalarov Development Эмин Агаларов приоткрыл завесу над личной жизнью, поделившись видео из своего домашнего гаража. В ролике, опубликованном в Instagram, он продемонстрировал роскошный автопарк: Mercedes-Benz Geländewagen жены Алены Гавриловой, собственный Rolls-Royce, а также мини-версию Geländewagen для их дочери.

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Агаларов также рассказал, что некоторое время назад попал в аварию на своем Rolls-Royce. Сейчас автомобиль уже полностью восстановлен. Артист даже показал фото, сделанные сразу после инцидента.