Мы заранее получили предупреждение о сильных ливнях, которые прошли в столице 15–16 апреля. Однако существующая система отвода дождевых вод не смогла в полной мере справиться с современными климатическими вызовами.

Об этом Minval заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, комментируя сложившуюся ситуацию.

Он отметил, что насосные станции оказались чрезмерно перегружены, а трубопроводы утратили необходимую пропускную способность, а это говорит о том, что городская инфраструктура — в первую очередь система канализации — требует новых подходов.

С целью минимизации опасности во время сильных осадков Эльдар Азизов предложил в качестве временной меры ограничить въезд транспортных средств в тоннели и подмостовые переходы.

По его словам, такая мера может в определённой степени снизить угрозу для жизни и имущества граждан, особенно в чувствительных зонах транспортной инфраструктуры.

«Город вступает в новый этап своего развития, и одной из ключевых составляющих этого процесса является модернизация системы дождевого водоотведения и канализации. Объективно говоря, в настоящее время мы не застрахованы от повторения подобных ситуаций», — подчеркнул глава Исполнительной власти.

Азизов напомнил, что сразу после природного бедствия, произошедшего в октябре прошлого года, была оперативно проведена встреча с руководителями ответственных и профильных структур.

Азизов также сообщил, что недавно, в ответ на запрос Исполнительной власти города Баку, Объединённая служба водоснабжения крупных городов, действующая при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, предоставила информацию о том, что уже начата подготовка необходимого проекта по модернизации системы отвода дождевых вод в столице.

«По предварительным оценкам, реализация этой программы займёт как минимум два года», — отметил он.

Чиновник добавил, что подобные проблемы существуют даже в самых развитых странах. «Однако в нашем случае добавляется и объективный фактор: существующая инженерно-коммуникационная система была в своё время рассчитана на небольшие частные дома. Сейчас же на этих участках построены многоэтажные жилые комплексы. Нынешняя инфраструктура физически не справляется с таким объёмом воды, и мы должны быть готовы к повторению подобных ситуаций как минимум в течение ближайших двух лет», — заключил он.