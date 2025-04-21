Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер за 12 лет своей истории не раскрыл ни единого байта приватных переписок.

«За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни единого байта личных сообщений», — написал Дуров.

Он напомнил, что мессенджер раскрывает только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников при наличии судебного ордера. Это делается в соответствии с европейским законом о цифровых услугах.

Дуров так прокомментировал принятие французским сенатом законопроекта, который обязывал мессенджеры создать бэкдор, который позволял бы правоохранительным органам получить доступ к личным сообщениям. Инициатива была отклонена Национальной ассамблеей.

«Telegram скорее уйдет с рынка, чем с помощью бэкдоров подорвет шифрование и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых конкурентов, мы не обмениваем приватность на долю рынка», — заявил по этому поводу бизнесмен.