Азербайджан выдал Узбекистану гражданина этой страны на основании официального запроса Ташкента.

Как сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана, Генпрокуратура Узбекистана обратилась с ходатайством о выдаче 62-летнего Рзаева Акифа Имран оглу, задержанного в Азербайджане в январе текущего года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Рзаев обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением ущерба в особо крупном размере (пункт «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана). Запрос Узбекистана был удовлетворен Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Решение об экстрадиции принято на основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года. Акиф Рзаев был передан представителям компетентного органа Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.