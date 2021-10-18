Карабах: угроза отработки «донбасского сценария» или В чем ошибается Путин

Так уж сложилось, что в Азербайджане внимательно следят за всеми оценками экспертов по Карабаху. Но особо пристальное внимание, как правило, привлекают заявления, озвучиваемые российскими официальными лицами, к примеру, президента России Владимира Путина, оценившего ситуацию вокруг Карабаха поговоркой «Худой мир лучше, чем хорошая война».

Заявив, что российские миротворцы выступают гарантом достигнутого перемирия, Путин добавил, что при содействии Москвы осуществляется и доставка гуманитарных грузов, и территории очищаются от мин. При этом, президент РФ подчеркнул: «с обеих сторон», «на обеих территориях» — на территории Азербайджана, и на территории Армении.

Кроме того, Путин сообщил, что в свои дома вернулись более 52 тысяч беженцев.

Что именно подразумевал российский лидер, когда говорил о том, что разминирование происходит на территории двух стран, пока что оставим в стороне. Российский лидер прекрасно знает, в чей состав входит Карабахский регион, кстати, он и сам неоднократно подчеркивал, что Карабах – территория Азербайджана, признанная на международном уровне.

Привлекает внимание то, как российская сторона продолжает упорно рассказывать о свыше 50 тысячах армян, проживающих в Карабахе. Тем более когда об этом говорит президент России.

Напомним: в марте агентство ООН по делам беженцев опубликовало статистику, согласно которой из Армении в Ханкенди на 26 января 2021 года возвратилось в два раза меньше беженцев, чем об этом заявляли в Минобороны России. По сведениям этой международной организации, в азербайджанский Ханкенди прибыли 24993 беженца в то время, как Минобороны РФ сообщало на тот момент о почти 48 тысяч армянах.

Президент Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE в начале октября также говорил о том, что в Карабахе в настоящее время проживает около 25 тысяч этнических армян – наших граждан.

Так откуда же взялась цифра в 52 тыс.? Путина неверно информировали? Или российская сторона по-прежнему считает, что в Карабахе проживает столько армян?

Причем, данные оценки российского лидера прозвучали в момент, когда ереванские СМИ забили тревогу по поводу того, что российские миротворцы «крайне обеспокоены» темпами бегства армян из Карабаха. Как отмечала ереванская «Грапарак», российская сторона полагает, что вследствие эмиграции может измениться демографическая картина, а земля, на которой не живут армяне, больше не будет нуждаться в защите. Таким образом, когда исполнится 5-летний срок дислокации миротворцев и выяснится, что число армян в Карабахе сильно сократилось, вопрос их присутствия также может «повиснуть в воздухе».

Потому было бы весьма актуально поинтересоваться у Дмитрия Пескова: что именно подразумевал российский лидер, когда говорил, во-первых, о разминировании территории Азербайджана и Армении, а во-вторых, откуда у него противоречивые данные о количестве армян, вернувшихся в Карабах?

Есть еще один настораживающий момент. В 2014 году, в разгар российской агрессии в Украине, в Донбасс направлялись десятки конвоев с гуманитарной помощью. Как позже заявляла украинская сторона, гуманитарные конвои, периодически прибывающие из России в Донецк и Луганск, поставляли боевикам оружие. И теперь аналогичная ситуация, возможно, развивается и в Карабахе.

Согласно утреннему сообщению Минобороны России, самолетом Ил-76МД (способен доставлять грузы максимальной массой 28—60 т) военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в Ереван доставлена очередная партия гуманитарного груза размером 10 тонн для «нуждающихся переселенцев и многодетных семей Карабаха».

Под видом «гуманитарной помощи» Россия уже снабжала Армению оружием в июне – вплоть до начала войны. Азербайджанская сторона открыто обвиняла Москву в снабжении Ереван боеприпасами. Вопрос был озвучен на высшем уровне, и всем известен комичный ответ главы Минобороны России Шойгу о том, что в самолетах перевозились «стройматериалы».

Так перевозит ли Россия боеприпасы под видом гумпомощи теперь уже в Карабах?

Данный вопрос не может не беспокоить, он получает иное прочтение с учетом невыполнения трехстороннего заявления, согласно которому незаконные вооруженные формирования в Карабахе должны были быть разоружены миротворцами, чего все еще не произошло, и что приводит к периодическим столкновениям.

Только недавно, 14 октября, выстрелом снайпера в Карабахе был убит азербайджанский военный. В тот же вечер, армянская сторона сообщала «о массированном обстреле» армией Азербайджана позиций сепаратистов. Пока все гадали, начал ли Баку антитеррористическую операцию, выяснилось, что армянские военные, которых по идее уже не должно было быть в Карабахе, напились и устроили разборки с применением огнестрельного оружия.

«Плохой мир» в нашем случае не лучше, чем хорошая война. Это известно всем. Президент Путин ошибается. И коль Москва хочет соблюдения мира в Карабахе, ей стоило бы пересмотреть свои подходы, соблюдать Трехстороннее заявление и не вздумать пытаться отработать у нас свои излюбленные сценарии…

Максуд Салимов