Учительница умерла на уроке в бакинской школе

В Баку учительница умерла во время урока. По информации АПА, 11 октября преподаватель азербайджанского языка и литературы средней школы № 89 города Баку Маиса Исмаилова умерла во время урока от остановки сердца.

В школе сообщили, что педагогу стало плохо, когда она вошла в класс. М.Исмаилова достала из сумки лекарство и хотела его принять, но внезапно потеряла сознание.

Медсестра и руководство школы были немедленно проинформированы о случившемся и обратились за неотложной медицинской помощью. К сожалению, спасти педагога не удалось.