AZAL планирует приобрести 9 широкофюзеляжных самолетов Dreamliner

Президент AZAL Джахангир Аскеров 14 октября встретился с вице-президентом по продажам и маркетингу Boeing Commercial Airplanes в России и странах СНГ Монте Фрейзером, впервые посетившим Баку с рабочим визитом. На встрече также присутствовал директор по продажам Boeing Волкан Эсер (Volkan Eser).

Об этом сообщает AZAL.

На встрече была достигнута предварительная договоренность о поставках новых самолетов Boeing 787 Dreamliner для авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии». Стороны обсудили возможность поставок корпорацией Boeing девять широкофюзеляжных самолетов Dreamliner, которые до конца 2030 года могут заменить существующие Boeing 757, Boeing 767 и Airbus A340, находящиеся во флоте AZAL.

После того, как будет подготовлено соответствующее предложение, оно будет передано на рассмотрение Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и Азербайджанского инвестиционного холдинга.

В настоящее время авиакомпания AZAL эксплуатирует два Boeing 787-8 Dreamliner, прекрасно зарекомендовавшие себя на дальнемагистральных направлениях. Стоит отметить, что AZAL стал первой авиакомпанией на постсоветском пространстве, начавшей эксплуатирование самолетов Boeing 787-8 Dreamliner. Пополнение флота авиакомпании такими новыми самолетами еще больше расширит географию присутствия «Азербайджанских Авиалиний» в мире.

В ходе встречи стороны высоко оценили партнерские и дружеские отношения между AZAL и Boeing и выразили уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.