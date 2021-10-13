Обнародованы имена пострадавших в тяжелом ДТП с автобусом на аэропортовской дороге (обновлено)

Стали известны имена 16 человек, пострадавших в результате столкновения автобуса с грузовиком в Баку и госпитализированных в городскую клиническую больницу №3, сообщает Trend.

В это медучреждение доставлены восемь женщин и восемь мужчин.

Пострадавшие Мамедова Гюльшан Аледдин гызы (1967 года рождения), Мамедов Эмин Тельман оглу (1999), Агаева Айгюль Самед гызы (1984), Алиева Зарифа Исмаил гызы, Нагиева Багдагюль Наги гызы (1964) помещены в реанимационное отделение.

Гасанов Нариман Адыширин оглу (1983), Асадова Матанат Нурулла гызы (1962), Садыхова Егяна Энвер гызы (1960) и Мансурова Самира Вагиф гызы (1972) с травмами различной степени тяжести помещены в отделение травматологии.

Рзаев Сардар Рза оглу (1979), Гусейнов Эльдар Гаджибаба оглу (1962), Эйвазова Самира Сергей гызы (1986), Ибрагимов Орхан Салам оглу (1985), Зейналабдинов Рамиз Вюсал оглу (1975), Тагиев Сурет Нусрет оглу (1993) и Мамедов Эльвин Закир оглу (1992) получили легкие травмы. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

Отметим, что тяжелое ДТП произошло на Сураханской круговой развязке. По предварительной информации, в результате погибли пять и госпитализирован с различными травмами 21 человек (11 мужчин и 10 женщин).

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В результате тяжелого ДТП на участке автодороги Международный аэропорт Гейдар Алиев-Мардакян (Сураханский круг) погибли 5 человек.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил АПА, что 13 человек находятся в тяжелом состоянии.

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На участке дороги Аэропорт-Мардакян, называемом Сураханским кругом, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве, движущийся в направлении Мардакяна грузовой автомобиль марки «Shacman» с регистрационным знаком 99-DH-343 врезался в пассажирский автобус компании Ayşən LTD с регистрационным знаком 10-TH-16, следовавший по регулярному маршруту № 171.

Причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем.

Как сообщили Minval.az в Бакинской городской Станции скорой и неотложной медицинской помощи, по состоянию на 08:00 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшем на трассе в аэропорт, 20 человек были доставлены в больницу с различными травмами.