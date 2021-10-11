Алиев переименовал Минтранспорта, связи и высоких технологий и создал новое агентство

Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по совершенствованию управления в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи в Азербайджанской Республике.

Согласно указу, в целях обеспечения расширения оцифровки и внедрения инноваций, Министерство транспорта Азербайджанской Республики, Министерство транспорта, связи и высоких технологий переименовано в Министерство цифрового развития и транспорта.

Кроме того, другим указом президента создано Агентство наземного транспорта Азербайджана.