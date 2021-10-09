В Азербайджане еще 1017 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 1017 случаев заражения коронавирусом, 1119 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

16 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 491 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 471 980 человек вылечился, 6654 скончались, число активных больных – 12 513.

За прошедшие сутки проведено 11679 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 944 352 теста.