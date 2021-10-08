Сепаратисты Карабаха заявили о беспрецедентном бедствии

Азербайджан получил экономическое преимущество в войне, сепаратистское образование в Карабахе больше не может обеспечивать себя, и этот дефицит восполняется за счет энергии, импортируемой из Армении.

Об этом, как говорится в статье, опубликованной порталом Еurasianet, заявил так называемый «министр экономики и сельского хозяйства» Армен Товмасян. Издание между тем отмечает, что от нехватки электроэнергии страдает и сама Армения.

Издание отмечает, что из 36 гидроэлектростанций, которые работали на контролируемой Арменией территории до войны, сейчас под ее контролем остались только 6. Таким образом, мощность производства электроэнергии сократилась с 191 мегаватт до войны до 79 мегаватт после.

Передача электроэнергии между Арменией и Карабахом была прервана из-за потери линий электропередач, которые проходят через Кельбаджарский район, переданный Азербайджану в рамках соглашения о прекращении огня. Единственная оставшаяся линия электропередачи проходит по Лачинскому коридору, соединяющему два предприятия, «что снижает стабильность поставок», сказал Товмасян.

Как сказал «омбудсмен» вымышленного режима Гегам Степанян, если не будут приняты конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности, осенью будущего года они столкнутся с серьезными проблемами.

Вместе с тем, как отмечают авторы материала, Азербайджан планомерно возвращает к жизни все гидроэнергетические объекты на освобожденных территориях: в феврале этого года президент Ильхам Алиев официально открыл небольшую электростанцию «Гюлябирд» в Лачинском районе, мощностью 8 мегаватт.

«Это первая электростанция, вводимая в эксплуатацию на освобожденных землях. Она имеет большое значение и ее открытие очень символично. Мы возвращаемся на эти земли», — цитирует издание слова азербайджанского лидера на открытии.

К июню, как напоминает издание, были открыты еще две электростанции в Тертерском районе – Суговушан-1 и Суговушан-2.