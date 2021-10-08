Нобелевскую премию мира присудили главреду российской «Новой газеты»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом сообщил комитет в официальном Twitter-аккаунте.

Также премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Отмечается, что Муратова и Рессе удостоили Нобелевской премии «за усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира».

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третим россиянином, который был удостоен премии мира. До него приз получали Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.

Мария Ресса — журналистка и писательница. Является соучредителем новостного сайта Rappler. Около 20 лет она работала ведущим репортером в Юго-Восточной Азии.