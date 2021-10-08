Пробки в Баку: есть ли свет в конце туннеля?

Самое неприятное явление больших городов – огромные пробки на дорогах. От них страдают все – и водители, и пассажиры. Потеря времени в простаивании на дороге в течение долгого времени выбивает из колеи, привычного графика и ритма жизни. Причем, эту проблема много лет является головной болью не только для жителей стран постсоветского пространства, но и прогрессивных стран Европы, и США.

В СМИ не так давно было опубликовано исследование американской компании INRIX, предоставляющей последнюю информацию о состоянии дорог в США, Канаде и ЕС, используя данные систем GPS. Согласно этому исследованию выяснилось, что жители Брюсселя за год в часы «пик» проводят в пробках более 2,5 суток чистого времени. Жители немецкого Кельна стоят в пробках 57 часов в год, жители Лондона — 54 часа. Рекордную планку стояния в пробках заняли парижане (70 часов в год) и жители Манчестера (72 часа в год).

В Баку пробки на дорогах в часы пик – явление, уже ставшее печально привычным. Не так давно в связи со снятием карантинного режима вновь начали функционировать в очном режиме учебные заведения, в связи с чем потоки школьников и студентов добираются до пункта назначения, используя в большинстве случаев общественный транспорт. Социальные сети пестрят публикациями, размещаемыми водителями, застрявшими в пробках на самых разных трассах города – с характерными, а порой и весьма нецензурными комментариями к фото и видео.

Понятно, что явление повсеместное, но, может быть, существуют какие-то методы борьбы? Ведь в других странах тоже машин не мало, но как то ведь борются?

К примеру, в Германии, где с этой проблемой борются посредством пересадки водителей личных авто на общественный транспорт. Такой подход существенно снизил количество транспорта на дорогах. Водителям их семьям в качестве поощрительного бонуса дали возможность бесплатно пользоваться электричками и трамваями.

В Нью-Йорке проложили максимальное количество велосипедных дорожек и открыли несколько больших пешеходных улиц.

Интересный подход к ликвидации пробок придумали греки: В Афинах в четные дни в центр города могут въезжать только машинам, имеющим четные номера, а в нечетные дни авто с нечетными номерами.

В Англии была создана единая карта для оплаты проезда — Oyster card, позволившая сократить стоимость поездки на общественном транспорте. Учитывая стоимость автомобильного топлива в этой стране гораздо дешевле прокатиться в общественном транспорте и на метро, нежели тратить средства на бензин.

Сотрудник Minval.az обратился к Председателю общественной организации «Помощь в образовании водителей» Фазилю Мамедову и попросил его поделиться своими мыслями в отношении решения наболевшей проблемы в Баку.

– Бороться с пробками можно, если подход будет продуманным и комплексным. И в странах Европы борются с пробками, причем, довольно успешно, внедряя самые разные средства и методы. Давайте вспомним, прежде всего, о том, что центр Парижа навсегда стал для автомобилистов закрытым местом. Это решение было принято правительством Франции безоговорочно. В Лондоне с 2003 года за въезд в центр города введена плата, исключение делается только инвалидам и такси. Ну и, конечно же, основным решение борьбы с пробками являются максимально удобные дорожные развязки, кольцевые дороги, отдельные полосы, выделенные для общественного транспорта.

У нас в Баку тоже с недавнего времени функционируют такие полосы, но они не спасают. Только в Баку пошли по другому совершенно нелогичному пути, минуя главное – комплексный подход. Я еще раз повторяю: просто взять и выделить отдельные полосы для автобусов – это не выход. Это не решение проблемы. Что сделали у нас? Просто выделили отдельную полосу для автобусов, причем, на тех улицах, где заведомо 2-полосное движение и в часы пик на этих улицах возникают огромные пробки. У любого здравомыслящего человека складывается неприятное, но, тем не менее, не лишенное здравого смысла впечатление, что все это придумано не с целью улучшить качество передвижения автобусов по трассе, а с целью содрать побольше штрафов с автомобилистов. На эти полосы так или иначе заезжают другие машины – даже несмотря на штраф размером в 40 манатов. А вот если бы были более грамотно продуманы дорожные развязки, если бы в городе существовали бы альтернативные виды транспорта, циркулирующие строго по графику своих маршрутов, то ситуация могла бы поменяться.

Кроме того, дороги следует разгружать. К примеру, было много разговоров о том, что транспорт, технически изживший себя, нужно изымать и утилизировать, много говорили об экологии города, о разделении его на «зеленые зоны», в которых не будет места автомобилям, работающим на неэкологическом топливе. Но пока это всего лишь разговоры, и не более.

В Баку по-прежнему по дорогам катаются автомобильные «дедушки», которым как минимум 20 лет! Разве сотрудники ДПС этого не видят? А, тем временем, если посмотреть на пример той же Европы, катание на таком виде транспорта слишком рискованно для кармана. Страны ЕС разделены на «зеленые» зоны, и если рискнешь прокатиться по ним на таком вот «автодедуле», то могут не только оштрафовать на космическую сумму, но еще и лишить прав вождения на долгие годы. И создание «зеленых зон» в Баку было бы очень грамотным решением в деле борьбы с пробками.

Далее: есть практика платных дорог, что значительно облегчает путь водителям. У нас в стране такой практики пока что нет, хотя разговоры тоже велись на эту тему. Но пока что остались только на уровне разговоров, и не более.

Есть еще одна очень большая проблема – парковки. В нашем городе по-прежнему есть масса любителей парковаться как угодно. Обратите внимание: несмотря на запрет парковки около остановочных «карманов», все равно такси паркуются. Иногда припаркованные автомобили можно увидеть на спуске с тротуара на тех улицах, где отмечена пешеходная зебра, не на центральных улицах, конечно же, но все же. Как человеку пройти? Приходится обходить автомобиль с другой стороны, рискуя попасть под колеса проезжающего транспорта. А ведь все это происходит, несмотря на тот факт, что город практически нашпигован камерами. Попробовал бы такую шутку выкинуть автомобилист в Германии, его сразу бы оштрафовали минимум на 300 евро, да еще потребовали бы оплатить услуги эвакуатора, что тоже недешево.

Кроме того, основная проблема в том, что в городе очень много машин. Наш город не рассчитан на такое количество автомобилей, и об этом говорили уже не раз и не два. Через 5-6 лет количество автомобилей в Баку достигнет 3 миллионов! А теперь вспомните, сколько миллионов человек проживает в Баку, а за эти годы увеличится еще больше. Прогнозы не впечатляющие, не так ли? Понятно, что каждому хочется иметь личный транспорт, это удобно. Но при отсутствии комплексного подхода государства к обстановке на дорогах желание иметь и водить личный автомобиль приводит к головной боли и лишней трате денег на бензин.

Яна Мадатова