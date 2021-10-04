Роберт Кочарян: Мы видели эффективное применение Азербайджаном нероссийского вооружения

«Рынок оружия такой, что, если у тебя сегодня есть деньги на закупку оружия, если ты готов их потратить на закупку оружия, ты это оружие найдешь. Не будет оно российским – будет нероссийским».

Об этом заявил второй президент Армении и руководитель альянса «Армения» Роберт Кочарян на пресс-конференции 4 октября.

Роберт Кочарян отметил, что во время войны мы видели эффективное применение Азербайджаном нероссийского вооружения.

«Например, те же сверхточные ракеты, которыми уничтожили мост у с. Забух, не были российскими. Они могут закупить даже оружие такого масштаба, такой мощности в иных местах», – указал Кочарян.

Посему, по словам второго президента Армении, «этот вопрос – не из тех, которые являются судьбоносными для нас, он скорее находится в моральной плоскости».