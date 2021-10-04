Роберт Кочарян: Мы видели эффективное применение Азербайджаном нероссийского вооружения

4 октября, 22:02

«Рынок оружия такой, что, если у тебя сегодня есть деньги на закупку оружия, если ты готов их потратить на закупку оружия, ты это оружие найдешь. Не будет оно российским – будет нероссийским».

Об этом заявил второй президент Армении и руководитель альянса «Армения» Роберт Кочарян на пресс-конференции 4 октября.

Роберт Кочарян отметил, что во время войны мы видели эффективное применение Азербайджаном нероссийского вооружения.

«Например, те же сверхточные ракеты, которыми уничтожили мост у с. Забух, не были российскими. Они могут закупить даже оружие такого масштаба, такой мощности в иных местах», – указал Кочарян.

Посему, по словам второго президента Армении, «этот вопрос – не из тех, которые являются судьбоносными для нас, он скорее находится в моральной плоскости».

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».