Ильхам Алиев настаивает на подписании мирного договора с Арменией

4 октября, 19:14

«Мы готовы к сотрудничеству в связи с дальнейшим развитием региона. Недавно встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении. В ходе сессии Генассамблеи ООН между ними состоялась двусторонняя встреча. Мне докладывал наш министр иностранных дел и сообщил, что встреча прошла конструктивно. Мы сторонники этого».

Об этом заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

“Недавно я говорил, что готов встретиться с премьер-министром Армении. Он также сказал, что готов. То есть, что это показывает? Это показывает, что наша повестка уже принимается здесь. Некоторые, вероятно, обеспокоены этим. Но главное, чтобы между Азербайджаном и Арменией было примирение, то есть подписан мирный договор. Мы хотим этого», — подчеркнул президент (цитата по Report).

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».