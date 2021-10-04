Ильхам Алиев настаивает на подписании мирного договора с Арменией

«Мы готовы к сотрудничеству в связи с дальнейшим развитием региона. Недавно встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении. В ходе сессии Генассамблеи ООН между ними состоялась двусторонняя встреча. Мне докладывал наш министр иностранных дел и сообщил, что встреча прошла конструктивно. Мы сторонники этого».

Об этом заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

“Недавно я говорил, что готов встретиться с премьер-министром Армении. Он также сказал, что готов. То есть, что это показывает? Это показывает, что наша повестка уже принимается здесь. Некоторые, вероятно, обеспокоены этим. Но главное, чтобы между Азербайджаном и Арменией было примирение, то есть подписан мирный договор. Мы хотим этого», — подчеркнул президент (цитата по Report).