В ЕС подчеркнули надежность партнерства с Азербайджаном

В издании Евросоюза «ЕU Political Report» вышла статья исследователя Гентского института международного права им. Ролин-Джекминса, азербайджанского политолога Наргиз Гамбаровой.

В статье, озаглавленной «Карабахская война и энергетическая безопасность», автор пишет, что на днях минул год с начала освободительной войны Азербайджана в оккупированных западных районах страны. Замороженный конфликт между Арменией и Азербайджаном длился почти 30 лет. Победа Азербайджана по-новому сформулировала политические и экономические отношения в регионе, а также систему энергетической безопасности. Ракетные удары, нанесенные Арменией по азербайджанским городам и инфраструктуре далеко за театром военных действий, вызвали обеспокоенность Европейского Союза, поскольку мишени находились рядом со стратегическими трубопроводами. Победа Азербайджана в этой войне изменила также баланс сил на Южном Кавказе. Она открыла новые возможности для регионального сотрудничества, от которого выиграют все страны региона, а также ЕС. Азербайджан становится еще более привлекательным для инвестиций, особенно в области солнечной и ветровой энергетике. Недавно освобожденные территории были исследованы и оценены как имеющие большой потенциал в области «зеленой энергетики».

Замороженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха не позволил Армении участвовать в крупных региональных проектах, в результате чего Армения оказалась в экономической и политической изоляции. Поскольку Азербайджан показал себя как надежный политический партнер, от него теперь можно ожидать новых проектов, связанных с энергетикой. В связи с этим ЕС необходимо укреплять свои отношения с Южным Кавказом либо в рамках Восточного партнерства, либо на двустороннем уровне и способствовать стабильности и миру в регионе, приводит слова автора АЗЕРТАДЖ.