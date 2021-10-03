В ЕС подчеркнули надежность партнерства с Азербайджаном

3 октября, 14:01

В издании Евросоюза «ЕU Political Report» вышла статья исследователя Гентского института международного права им. Ролин-Джекминса, азербайджанского политолога Наргиз Гамбаровой.

В статье, озаглавленной «Карабахская война и энергетическая безопасность», автор пишет, что на днях минул год с начала освободительной войны Азербайджана в оккупированных западных районах страны. Замороженный конфликт между Арменией и Азербайджаном длился почти 30 лет. Победа Азербайджана по-новому сформулировала политические и экономические отношения в регионе, а также систему энергетической безопасности. Ракетные удары, нанесенные Арменией по азербайджанским городам и инфраструктуре далеко за театром военных действий, вызвали обеспокоенность Европейского Союза, поскольку мишени находились рядом со стратегическими трубопроводами. Победа Азербайджана в этой войне изменила также баланс сил на Южном Кавказе. Она открыла новые возможности для регионального сотрудничества, от которого выиграют все страны региона, а также ЕС. Азербайджан становится еще более привлекательным для инвестиций, особенно в области солнечной и ветровой энергетике. Недавно освобожденные территории были исследованы и оценены как имеющие большой потенциал в области «зеленой энергетики».

Замороженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха не позволил Армении участвовать в крупных региональных проектах, в результате чего Армения оказалась в экономической и политической изоляции. Поскольку Азербайджан показал себя как надежный политический партнер, от него теперь можно ожидать новых проектов, связанных с энергетикой. В связи с этим ЕС необходимо укреплять свои отношения с Южным Кавказом либо в рамках Восточного партнерства, либо на двустороннем уровне и способствовать стабильности и миру в регионе, приводит слова автора АЗЕРТАДЖ.

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).