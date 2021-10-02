Власти Грузии заявили, что Саакашвили действует в интересах России

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что задержанный накануне в Тбилиси бывший президент Грузии Михаил Саакашвили действует в интересах России, что он делал и во время своего руководства страной.

«Саакашвили в течение девяти лет действовал в интересах России, когда был у власти. Он передал РФ 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело. И в Грузию он прибыл для того, чтобы сделать русское дело. Поэтому, когда речь идет о русских делах и интересах, нужно всегда помнить Саакашвили»,- заявил Кобахидзе на брифинге.