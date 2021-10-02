Задержание Саакашвили: Гарибашвили поблагодарил Украину

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество, в том числе и по делу задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили, сообщает ТАСС в субботу, 2 октября.

«Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы (бывший глава Военной полиции Минобороны Грузии), а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество», — сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что в ближайшее время правоохранительные органы обнародуют детали задержания Саакашвили в Тбилиси.

«Скажу лишь, что все было сделано, чтобы задержание Саакашвили не представляло угрозу другим людям. Он был задержан, когда находился один на конспиративной квартире», — сказал Гарибашвили.