Задержание Саакашвили: Гарибашвили поблагодарил Украину

2 октября, 12:36

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество, в том числе и по делу задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили, сообщает ТАСС в субботу, 2 октября.

«Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы (бывший глава Военной полиции Минобороны Грузии), а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество», — сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что в ближайшее время правоохранительные органы обнародуют детали задержания Саакашвили в Тбилиси.

«Скажу лишь, что все было сделано, чтобы задержание Саакашвили не представляло угрозу другим людям. Он был задержан, когда находился один на конспиративной квартире», — сказал Гарибашвили.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.