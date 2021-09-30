Великобритания рассчитывает на продолжение диалога Баку-Ереван

30 сентября, 20:55

Заместитель главы делегации Великобритании при ОБСЕ Дейрдре Браун в четверг указала на важность взаимодействия Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для решения конфликта в Карабахе.

«Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать взаимодействие с сопредседателями Минской группы для достижения окончательного прекращения напряженности в регионе и решения всех остающихся вопросов, связанных с конфликтом», — отметила Браун, заявление которой распространил британский МИД.

Она также указала, что Лондон выражает полную поддержку усилиям Франции, России и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В сообщении МИД отмечается, что Великобритания приветствует недавнюю встречу сопредседателей группы, министров иностранных дел Армении и Азербайджана во время Генассамблеи ООН.

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.