Великобритания рассчитывает на продолжение диалога Баку-Ереван

Заместитель главы делегации Великобритании при ОБСЕ Дейрдре Браун в четверг указала на важность взаимодействия Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для решения конфликта в Карабахе.

«Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать взаимодействие с сопредседателями Минской группы для достижения окончательного прекращения напряженности в регионе и решения всех остающихся вопросов, связанных с конфликтом», — отметила Браун, заявление которой распространил британский МИД.

Она также указала, что Лондон выражает полную поддержку усилиям Франции, России и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В сообщении МИД отмечается, что Великобритания приветствует недавнюю встречу сопредседателей группы, министров иностранных дел Армении и Азербайджана во время Генассамблеи ООН.