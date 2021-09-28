Ильхам Алиев: Мы не хотим начинать войну, нам это не нужно

Что касается нашей позиции, связанной с установлением мира в регионе, то я несколько раз выступал с публичными заявлениями, вы, наверное, можете найти их в интернете, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Они в основном связаны с началом работы над делимитацией и демаркацией границ, началом подготовки к всеобъемлющим переговорам с Арменией по мирному соглашению. Все это – жесты доброй воли. Кстати, ни на одно из них руководство Армении не дало адекватного ответа. Они либо игнорируют данные предложения, либо говорят о том, что еще не готовы. Мое же заявление исходит из тенденции, которую мы наблюдаем в Армении. Это – тенденция реваншизма в некоторых кругах политического истеблишмента», — приводит слова Алиева АЗЕРТАДЖ со ссылкой на французский телеканал France 24.

«Речь идет не только об оппозиции, но и власти. Об общественных заявлениях, призывающих к мести, а самое главное, практических шагах, попытках милитаризировать Армению, попытках получить выход на новое современное оборудование ради одной цели – вновь развязать войну. Поэтому мои слова могут показаться грубыми, но основная цель их заключалась в том, чтобы предупредить руководство Армении и армянский политический истеблишмент о том, что на любые признаки реваншизма, любую угрозу нашему народу, государственности и территориальной целостности будет дан ответ. Они знают, как мы можем ответить, и Вторая Карабахская война показала, что никаких шансов перед нами у них нет. Мы не хотим начинать войну. Нам это не нужно. В годы, когда проводились переговоры, нам это никогда не было нужно. Однако сейчас считаю, что настало время предупредить их: они должны отказаться от реваншистских попыток и смотреть в будущее», — сказал азербайджанский лидер.