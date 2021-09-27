Волонтеры в память о шехидах запустили в Баку тысячи небесных фонариков

В Баку состоялось мероприятие, посвященное памяти шехидов Отечественной войны.
Во время акции «Шехиды — наша гордость», проведенной ОО «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, на территории Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы были установлены прожекторы, которые направили в небо лучи, создавшие проекцию Триумфальной арки.
В ходе акции волонтеры ОО «Региональное развитие» запустили в небо до 3 тыс. небесных фонариков, пишет «Репорт».
Отметим, что сегодня в память о павших за территориальную целостность Азербайджана солдатах и ветеранах, убитых гражданских и пропавших без вести соотечественниках было организовано шествие. В рамках мероприятия глава государства и первая леди заложили на проспекте 8 ноября фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.