Волонтеры в память о шехидах запустили в Баку тысячи небесных фонариков

27 сентября, 21:01

В Баку состоялось мероприятие, посвященное памяти шехидов Отечественной войны.

Во время акции «Шехиды — наша гордость», проведенной ОО «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, на территории Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы были установлены прожекторы, которые направили в небо лучи, создавшие проекцию Триумфальной арки.

В ходе акции волонтеры ОО «Региональное развитие» запустили в небо до 3 тыс. небесных фонариков, пишет «Репорт».

Отметим, что сегодня в память о павших за территориальную целостность Азербайджана солдатах и ветеранах, убитых гражданских и пропавших без вести соотечественниках было организовано шествие. В рамках мероприятия глава государства и первая леди заложили на проспекте 8 ноября фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.