Кремль показал, как Путин и Шойгу отдохнули в Сибири

В начале сентября, после рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, Путин провел небольшой отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Сибири Путин и Шойгу объехали Саяно-Шушенский заповедник и встретили стадо маралов — крупных благодородных оленей. «Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому», — поделился эмоциями президент.

В тайге Путин также порыбачил.

В ходе рыбалки президент поймал щуку.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пойманную рыбу не взвешивали. «Но уха была», — сказал он Life.

Помимо рыбалки Путин и Шойгу также совершили прогулки на катере и вездеходе.

Ночевали президент и министр в палатках на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря.

Путин не первый раз устраивает небольшой отпуск в тайге.

В прошлый раз он побывал там с Шойгу в марте.

Тогда министр обороны показал Путину свою мастерскую, где изготавливает поделки из дерева.

Во время отдыха у президента есть все необходимые средства связи, отмечал Песков в ответ на вопрос, носит ли Путин с собой в отпуске ядерный чемоданчик.

На отдыхе Путин любит жарить мясо и «все сам делает», рассказывал бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По словам Пескова, во время совместного отдыха Путин и Шойгу могли обсудить идею о строительстве новых городов в Сибири, пишут «Известия».

С такой инициативой министр обороны выступил в начале августа. По его мнению, в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров с населением от 300–500 тыс. человек.

