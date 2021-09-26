Кремль показал, как Путин и Шойгу отдохнули в Сибири

26 сентября, 22:00

В начале сентября, после рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, Путин провел небольшой отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Сибири Путин и Шойгу объехали Саяно-Шушенский заповедник и встретили стадо маралов — крупных благодородных оленей. «Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому», — поделился эмоциями президент.

В тайге Путин также порыбачил.

В ходе рыбалки президент поймал щуку.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пойманную рыбу не взвешивали. «Но уха была», — сказал он Life.

Помимо рыбалки Путин и Шойгу также совершили прогулки на катере и вездеходе.

Ночевали президент и министр в палатках на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря.

Путин не первый раз устраивает небольшой отпуск в тайге.

В прошлый раз он побывал там с Шойгу в марте.

Тогда министр обороны показал Путину свою мастерскую, где изготавливает поделки из дерева.

Во время отдыха у президента есть все необходимые средства связи, отмечал Песков в ответ на вопрос, носит ли Путин с собой в отпуске ядерный чемоданчик.

На отдыхе Путин любит жарить мясо и «все сам делает», рассказывал бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По словам Пескова, во время совместного отдыха Путин и Шойгу могли обсудить идею о строительстве новых городов в Сибири, пишут «Известия».

С такой инициативой министр обороны выступил в начале августа. По его мнению, в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров с населением от 300–500 тыс. человек.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.