Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» на переговорах с Путиным

23 сентября, 19:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, они пройдут в формате «один на один».

«Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», — сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на Hurriyet.

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Президент Турции анонсировал прокладку дорог из Игдыра в Нахчыван

23 сентября, 20:03

Из Игдыра в Нахчыван будут построены автомобильная и железная дороги.

Об этом в беседе с журналистами заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что строительство железной дороги в Нахчыван будет очень важным шагом. Его слова приводит АПА.