Министр Керимов отметил на сессии ООН зверства армянских оккупантов

«Азербайджан — это уникальный мост между Востоком и Западом, Севером и Югом, место, где в уникальной гармонии сосуществуют разные культуры, цивилизации и религии. Чтобы сохранять и продвигать эти традиции, правительство предприняло необходимые шаги, включая законодательные и институциональные меры, направленные на поддержку этнических и религиозных общин, проведение гуманитарной деятельности и стало инициатором глобального движения за межкультурный диалог».

Об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, выступая на заседании в рамках очередной 48-й сессии Совета по правам человека ООН в видеоформате.

В своем выступлении министр затронул и оккупационную политику Армении: «Оккупация Арменией территорий Азербайджана сопровождалась зверствами, которые привели к этнической чистке миллиона мирных жителей этих территорий. Действия Армении против азербайджанского культурного наследия во время конфликта также представляют собой нарушение международного права, прав человека», — заявил он (цитата по Report).

А.Керимов отметил, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджана министерство культуры приступило к мониторингу и инвентаризации исторических, археологических и архитектурных памятников, а также культурных ценностей на этих землях: «По состоянию на август 2021 года мониторинговая миссия выявила 379 памятников культуры, 864 учреждения культуры, в том числе 462 библиотеки, 348 домов культуры и клубов, 20 музеев, 26 музыкальных школ, 1 кинотеатр, 2 театра и 2 галереи. Дело в том, что 95% этих учреждений полностью разрушены. В качестве вопроса особой важности и озабоченности Азербайджан неоднократно обращал внимание международного сообщества на зверства, совершенные в отношении культурного наследия, обращаясь к ЮНЕСКО и другим международным организациям с просьбой направить миссии на оккупированные территории и принять срочные меры для обеспечения защиты культурного наследия. Однако, чтобы скрыть свою ненависть и преступления, Армения постоянно отказывала в доступе таких миссий на протяжении многих лет оккупации».

Анар Керимов выразил сожаление тем, что обращения к ЮНЕСКО с призывом расследовать военные преступления, такие как незаконное присвоение и завладение нашим культурным наследием. а также явный вывоз наших культурных ценностей Арменией игнорировались на протяжении 30 лет, и необходимая решимость в этом отношении не была продемонстрирована.