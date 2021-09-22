Байрамов выступил на заседании СМИД ГУАМ и пообещал армянам реинтеграцию

22 сентября в Нью-Йорке, на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось 37-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУАМ, на заседании приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

Во время заседания cтороны обсудили вопросы политического взаимодействия, межпарламентского и отраслевого сотрудничества в рамках ГУАМ. Помимо этого, были рассмотрены вопросы развития сотрудничества с государствами-партнерами, другими странами и международными организациями, а также создания постоянной группы по стратегическим коммуникациям.

«На освобожденных территориях Азербайджана идут ускоренные работы по восстановлению, реконструкции и реинтеграции. Понятие постконфликтной реконструкции основывается на нуждах и приоритетах нашего народа», — добавил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Его слова приводит МИД Азербайджана.

Он отметил, что обеспечение политических, правовых, экономических и социальных условий, требуемых для достойного проживания вынужденных переселенцев, является одним из главных приоритетов.

Министр добавил, что Азербайджан настроен реинтегрировать в свое политическое, социальное и экономическое пространство проживающих на пострадавших от конфликта территориях граждан армянского происхождения, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности обеспечив их права и свободы наравне со всеми гражданами Азербайджана.