Байрамов выступил на заседании СМИД ГУАМ и пообещал армянам реинтеграцию

22 сентября, 19:00

22 сентября в Нью-Йорке, на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось 37-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУАМ, на заседании приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

Во время заседания cтороны обсудили вопросы политического взаимодействия, межпарламентского и отраслевого сотрудничества в рамках ГУАМ. Помимо этого, были рассмотрены вопросы развития сотрудничества с государствами-партнерами, другими странами и международными организациями, а также создания постоянной группы по стратегическим коммуникациям.

«На освобожденных территориях Азербайджана идут ускоренные работы по восстановлению, реконструкции и реинтеграции. Понятие постконфликтной реконструкции основывается на нуждах и приоритетах нашего народа», — добавил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Его слова приводит МИД Азербайджана.

Он отметил, что обеспечение политических, правовых, экономических и социальных условий, требуемых для достойного проживания вынужденных переселенцев, является одним из главных приоритетов.

Министр добавил, что Азербайджан настроен реинтегрировать в свое политическое, социальное и экономическое пространство проживающих на пострадавших от конфликта территориях граждан армянского происхождения, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности обеспечив их права и свободы наравне со всеми гражданами Азербайджана.

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Байрамов: Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан

22 сентября, 19:25

«Урегулирование конфликта позволит нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном, открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и благополучия».

Как говорится в сообщении управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

По его словам, следствием совместного заявления от 10 ноября 2020 года стало, в частности, трехстороннее заявление, принятое 11 января 2021 года Азербайджаном, Россией и Арменией и предусматривающее открытие коммуникаций в регионе.

«Азербайджан, Армения и Россия начали работу над конкретными направлениями для открытия транспортных коммуникаций в регионе. Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан, это принесет пользу и этим странам, и нашим партнерам. Это станет важным фактором нормализации, сыграет позитивную роль в установлении мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Трехсторонняя рабочая группа, занимающаяся решением вопроса открытия коммуникаций, приступила к работе по конкретным направлениям в регионе. Несмотря на то, что открытие коммуникаций станет важным шагом вперед, Армения за счет тактики препятствования и задержки переговоров пытается воспрепятствовать достижению прогресса. Мы конструктивно участвуем в процессе и продолжаем заниматься данным вопросом», — подчеркнул глава МИД.