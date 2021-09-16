Захарова выразила мнение о задержании Азербайджаном иранских грузовиков

16 сентября, 19:12

МИД РФ выразило отношение по вопросу задержания азербайджанской стороной иранских грузовых автомобилей на трассе Горус-Кафан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге заявила, что российская сторона с вниманием отслеживает ситуацию на различных участках армяно-азербайджанской границы.

Она отметила, что развитие ситуации возле села Варатан еще раз подтверждает необходимость скорейшего начала процесса делимитации и демаркации границ. По ее словам, которые приводит АПА, соответствующее предложение России представлено как Баку, так и Еревану.

М.Захарова заявила, что российская сторона ждет ответа для формирования последующего курса.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».