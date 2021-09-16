Захарова выразила мнение о задержании Азербайджаном иранских грузовиков

МИД РФ выразило отношение по вопросу задержания азербайджанской стороной иранских грузовых автомобилей на трассе Горус-Кафан.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге заявила, что российская сторона с вниманием отслеживает ситуацию на различных участках армяно-азербайджанской границы.
Она отметила, что развитие ситуации возле села Варатан еще раз подтверждает необходимость скорейшего начала процесса делимитации и демаркации границ. По ее словам, которые приводит АПА, соответствующее предложение России представлено как Баку, так и Еревану.
М.Захарова заявила, что российская сторона ждет ответа для формирования последующего курса.